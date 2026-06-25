Innsbruck, 1967. „Sehr geehrter Herr Professor, Auf Ihre neuerliche Bitte hin habe ich (…) Nachforschungen über den Verbleib des Julien Torma machen lassen. Der zuständige Gendarmeriepostenkommandant hat mir daraufhin berichtet, daß das Fremdenbuch vom Gasthaus Wildspitze aus den Jahren 1932/33 in Vent nicht mehr vorhanden ist. Der Besitzer Pirpamer hat erst wieder ab dem Jahre 1938 das Fremdenbuch aufbewahrt. Die Witwe des Herrn Alois Pirpamer Karoline Pirpamer (…) kann sich an Torma nicht erinnern. Sie gab an, daß sie sich erinnern müsste, wenn Torma tatsächlich zwei Monate im Gasthaus Wildspitze gewohnt hätte. Weder in der Gemeindechronik, noch in der Chronik des Pfarramtes, noch in den Aufschreibungen des ho. Postens konnte über Torma etwas festgestellt werden.“