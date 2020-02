Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, hat 25 Jahre nach Eröffnung seines ersten Hotels bei den jährlichen Übernachtungszahlen die Millionengrenze erreicht. In den sechs Hotels des Parks übernachteten vergangenes Jahr erstmals rund eine Million Menschen, sagte Hotelchef Thomas Mack. Das sechste Hotel, das mit 1300 Betten Ende Mai vergangenen Jahres eröffnet hat, habe für den Anstieg der Gästezahlen gesorgt und so die Millionenzahl ermöglicht. In den kommenden Jahren plane der Park zwei weitere Hotels. Der Europa-Park wurde vor 45 Jahren, 1975, gegründet. Heute ist er laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) mit 5800 Betten der größte Hotelstandort in Deutschland.