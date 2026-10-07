Mit Streiks ist das so eine Sache. Zu spüren bekommen sollen sie die Arbeitgeber der betreffenden Branche. Aber sie wirken sich recht häufig auch auf die Kunden dieser Unternehmen und Institutionen aus: Wenn das Krankenhauspersonal streikt, wird nicht operiert, legen Erzieherinnen die Arbeit nieder, haben die Kitas geschlossen. In anderen Fällen fahren keine Busse, wird der Müll nicht abgeholt, gibt es keine Nachrichten im Radio.

Die Solidarität von Kranken, Eltern, Pendlern mit den Streikenden gerät unter Umständen deshalb schnell an Grenzen. Größere Teile der Bevölkerung zu involvieren, ist einerseits ein gewünschter Effekt von Streiks, weil das den Handlungsdruck erhöht. Andererseits: Ist ein Kipppunkt erreicht hinsichtlich der Duldsamkeit der Mitbestreikten, die es schließlich gar nicht in der Hand haben, für höhere Löhne und geringere Wochenarbeitszeiten zu sorgen, wird es gesamtgesellschaftlich schnell sehr wutbürgerlich.

Insofern haben die Mitarbeiter der australischen Billigfluggesellschaft Jetstar in ihrem Arbeitskampf gerade eine ziemlich clevere Strategie gewählt. Sie zählen zu den am schlechtesten bezahlten und mit den miesesten Arbeitsbedingungen konfrontierten im Qantas-Konzern, zu dem der Billig-Ableger Jetstar gehört. Das Geschäftsmodell solcher Airlines wie Jetstar fußt neben dem Umstand, dass das Personal schlecht behandelt wird, vor allem darauf, dass Passagiere sehr günstige Tickets kaufen, an denen das Unternehmen kaum etwas verdient, dann aber für jede noch so kleine Zusatzleistung extra bezahlen.

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Das haben sich die Mitarbeiter der Fluggesellschaft nun zunutze gemacht. Normalerweise hebt keine Maschine ab, wenn das Bodenpersonal streikt. Weshalb die Passagiere dann ihren Urlaub verpassen oder wichtige Geschäftstermine. Die Jetstar-Belegschaft hat trotz eines Streiks jedoch gar nicht die Arbeit niedergelegt, jedenfalls nicht vollständig. Sondern nur die Abläufe etwas verschlankt. Die Mitarbeiter haben an den Streiktagen die Fluggäste nämlich sehr wohl abgefertigt, niemand hat einen Flug verpasst, auch konnte jeder sein Gepäck aufgeben. Wahrscheinlich waren die Airline-Angestellten an den betreffenden Tagen sogar besonders freundlich.

Worum sich die Dienstleister an ihren Schaltern in den Flughäfen von unter anderem Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide und Cairns allerdings nicht gekümmert haben: die fälligen Gebühren zu erheben für zum Beispiel Übergepäck, Sitzplatzänderungen oder verspätetes Einchecken. Diese teilweise Arbeitsniederlegung dürfte den Mutterkonzern Qantas finanziell durchaus getroffen haben – und damit den richtigen Adressaten. Der Streik fiel in eine Zeit, in der in Australien teilweise Schulferien waren. Entsprechend hoch war das Passagieraufkommen.

Für die Kundschaft hingegen gab es keinerlei Einschränkungen durch den Streik. Im Gegenteil: Sie hat sogar davon profitiert. Die Passagiere konnten mehr und größeres Gepäck mitnehmen und manch andere Extraleistung in Anspruch nehmen, ohne dafür zur Kasse gebeten zu werden. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte sich dieser Streik wahrscheinlich durchaus länger hinziehen dürfen als lediglich zwei Tage.