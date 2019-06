18. Juni 2019, 18:52 Uhr Jerusalem Grabeskirche von oben

Aus ungewohnter Perspektive können Jerusalem-Besucher künftig einen Blick auf die Grabeskirche in der Altstadt werfen. Das Christian Information Centre gegenüber der Zitadelle am Jaffa-Tor macht während seiner Öffnungszeiten auch seine Dachterrasse zugänglich, die einen weiten Blick über das Christen-Viertel bis zum Tempelberg mit Felsendom und Al-Aksa-Moschee bietet. Zudem zeigen die Franziskaner in dem Gebäude, in dem zu osmanischer Zeit die "Kaiserliche Österreichische Post" ihren Sitz hatte, auch eine Multimedia-Show über die Grabeskirche. Die aus sechs Teilen bestehende Präsentation will Pilger und Touristen auf ihren Besuch in der verwinkelten Grabeskirche einstimmen. Sie illustriert Jerusalem zur Zeit Christi und gibt Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Kirche über der Kreuzigungsstätte Golgatha und der Kammer des Grabes und der Auferstehung Jesu.