Der selten um eine entschiedene Meinung verlegene, viel reisende Schriftsteller Mark Twain traf auch in diesem Fall ein klares Urteil: „gerechtfertigter Totschlag“. Sein Beweisverfahren: die Einvernahme von Bewohnern Hawaiis während seines Aufenthalts auf der Hauptinsel. Sie Zeugen zu nennen, wäre etwas weit hergeholt. Denn Mark Twain lebte 1866 für einige Monate als Korrespondent auf dem Archipel, da lag die Tötung des britischen Seefahrers James Cook am 14. Februar 1779 in der Bucht von Kealakekua bereits 87 Jahre zurück. Ob er mit seinem Befund auf Notwehr abzielte oder Lynchjustiz rechtfertigte, bleibt dahingestellt.