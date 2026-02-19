Der selten um eine entschiedene Meinung verlegene, viel reisende Schriftsteller Mark Twain traf auch in diesem Fall ein klares Urteil: „gerechtfertigter Totschlag“. Sein Beweisverfahren: die Einvernahme von Bewohnern Hawaiis während seines Aufenthalts auf der Hauptinsel. Sie Zeugen zu nennen, wäre etwas weit hergeholt. Denn Mark Twain lebte 1866 für einige Monate als Korrespondent auf dem Archipel, da lag die Tötung des britischen Seefahrers James Cook am 14. Februar 1779 in der Bucht von Kealakekua bereits 87 Jahre zurück. Ob er mit seinem Befund auf Notwehr abzielte oder Lynchjustiz rechtfertigte, bleibt dahingestellt.
Dem Geheimnis auf der SpurTödlicher Streit am Strand
Lesezeit: 4 Min.
Bei seiner Ankunft wird James Cook von den Bewohnern Hawaiis gottgleich empfangen. Vier Wochen später bringen sie ihn um. Was war passiert?
Von Stefan Fischer
Dem Geheimnis auf der Spur:Die heimlichen Stars der Filmindustrie
Ihre Porträts waren nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Und doch spielen die sogenannten „China Girls“ eine wichtige Rolle in der Filmgeschichte.
Lesen Sie mehr zum Thema