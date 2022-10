Urlaub in Umbrien

Von Evelyn Pschak von Rebay, Panicale

Malerisch ist es in Umbrien: Dörfer auf bewaldeten Bergrücken, Häuser aus hellem Bruchstein und Ziegeln, die sich hinter Festungsmauern ducken. Das "grüne Herz Italiens" - so werden die umbrischen Hügel gerne genannt. Bereits im Mittelalter galt die mittelitalienische Region zwischen Toskana, Latium und Marken als Kornkammer, auch heute wird ringsum viel Dinkel und Weizen angebaut. Noch weiter zurück reicht der Einfluss der Etrusker, die hier bereits in vorchristlichen Jahrhunderten Reben und Olivenbäume kultivierten, die bis heute die Landschaft prägen.