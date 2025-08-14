Gäste klagen über unverschämte Preise, Strandbadbetreiber über einen „schwarzen Sommer“: Warum Italien eine schwierige Saison erlebt.

Von Irene Helmes

Ein ausgiebiges italienisches Essen endet oft mit einem Amaro, in diesem Jahr wird wohl auch der Badesommer mit einer bitteren Note ausklingen. Dabei ist es ja ein einladender Anblick, wie die Liegen und Sonnenschirme fein säuberlich entlang der Küste aufgestellt sind. Doch immer mehr Einheimische empfinden das, was Betreiber der stabilmenti veranstalten, als dreistes Belegen von öffentlichem Raum, um Kasse zu machen.