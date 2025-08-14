Zum Hauptinhalt springen

StrandurlaubItalien im Sonnenschirm-Blues

Lesezeit: 2 Min.

Wie hier bei San Remo in Ligurien bestimmen vielerorts kommerzielle Bäder das italienische Strandleben – doch es kriselt.
Wie hier bei San Remo in Ligurien bestimmen vielerorts kommerzielle Bäder das italienische Strandleben – doch es kriselt. (Foto: Werner DieterichIMAGO/imageBROKER)

Gäste klagen über unverschämte Preise, Strandbadbetreiber über einen „schwarzen Sommer“: Warum Italien eine schwierige Saison erlebt.

Von Irene Helmes

Ein ausgiebiges italienisches Essen endet oft mit einem Amaro, in diesem Jahr wird wohl auch der Badesommer mit einer bitteren Note ausklingen. Dabei ist es ja ein einladender Anblick, wie die Liegen und Sonnenschirme fein säuberlich entlang der Küste aufgestellt sind. Doch immer mehr Einheimische empfinden das, was Betreiber der stabilmenti veranstalten, als dreistes Belegen von öffentlichem Raum, um Kasse zu machen.

