Ein ausgiebiges italienisches Essen endet oft mit einem Amaro, in diesem Jahr wird wohl auch der Badesommer mit einer bitteren Note ausklingen. Dabei ist es ja ein einladender Anblick, wie die Liegen und Sonnenschirme fein säuberlich entlang der Küste aufgestellt sind. Doch immer mehr Einheimische empfinden das, was Betreiber der stabilmenti veranstalten, als dreistes Belegen von öffentlichem Raum, um Kasse zu machen.
StrandurlaubItalien im Sonnenschirm-Blues
Lesezeit: 2 Min.
Gäste klagen über unverschämte Preise, Strandbadbetreiber über einen „schwarzen Sommer“: Warum Italien eine schwierige Saison erlebt.
Von Irene Helmes
Italien im Hochsommer:Keine andere Stadt kann Rom das Wasser reichen
Die Stadt glüht im August, zugleich plätschern Tausende Wasserspender. Wo man sich erfrischen kann, wo man das nicht tun sollte und warum in manchem Apartment der Hahn zeitweise trocken bleibt: Eine Geschichte des Wassers über 2000 Jahre.
Lesen Sie mehr zum Thema