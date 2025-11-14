Cagliari, die Hauptstadt Sardiniens, mit dem für Deutsche schwierigen „gli“ in der Mitte, das sich so anfühlt, als hätte der Zahnarzt irgendwas in der Backentasche vergessen, ist für Vieles bekannt: für Blätterteigpizzette etwa, für Stadtflamingos, die die Cagliaritaner liebevoll „die roten Leute“ nennen oder den Teufelssattel, das Kap ganz im Süden, dahinter das Meer, irgendwann Afrika.
FahrräderAnschließen verboten
Die Hauptstadt von Sardinien hat gerade seine ganz eigene Stadtbilddiskussion. Dabei geht es nicht um Sicherheit, sondern um Ästhetik – zumindest vordergründig.
