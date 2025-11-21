Die Geschichte, mit der alles begonnen hat, ist die eines verheerenden Unwetters. Hätte ein Sturm im Jahr 1842 nicht etliche Fischerboote in Sarnico am Comer See schwer beschädigt, wer weiß, ob aus dem Tischler Pietro Riva aus dem Hinterland jemals ein Bootsbauer geworden wäre. Aber weil er als geschickt galt, wandten sich einige der betroffenen Fischer an ihn mit der Bitte, ihre Boote zu reparieren. Riva machte das offenkundig so gut, dass es Folgeaufträge gab. Um das Jahr 1860 gründete er schließlich gemeinsam mit seinem Sohn Ernesto die erste Riva-Bootswerft, just in Sarnico, wo das Unternehmen, inzwischen nicht mehr im Familienbesitz, noch immer angesiedelt ist. Eine der ersten Bestellungen tätigte ein Geschäftsmann aus Como bei den Rivas. Er beauftragte ein dampfgetriebenes Boot für den Transport von Waren und zwei Dutzend Passagieren.

Es brauchte dann offenkundig einen Hallodri in der Familie, als den man sich Pietros Enkel Serafino vorstellen muss, um die Riva-Werft noch einmal neu zu erfinden. Damit sie zur Legende aufsteigen konnte. Serafino Riva mochte Boote nur, wenn sie schnell waren. Unter seiner Leitung stellte die Werft in den 1920ern den Bau großer Schiffe endgültig ein und konzentrierte sich ganz auf die Leidenschaft des Chefs: Rennboote.

Etwas aber fehlte noch, und das brachte dann die vierte Generation ein: Carlo Riva hatte ein Bewusstsein für Schönheit und Eleganz. Er beginnt in den 1950ern eine Zusammenarbeit mit dem Designer und Architekten Giorgio Barilani. Die Marke tritt in ihr goldenes Zeitalter ein. In den 1950ern und 1960ern entstehen luxuriöse Boote, die verantwortlich sind für Ruf und Ruhm der Riva-Werft bis heute. „Aquarama“, „Ariston“ und „Tritone“ heißen die legendären Modelle. Etwa 4000 Boote werden in diesen beiden Jahrzehnten hergestellt, alle aus jeweils einem einzigen Mahagonistamm. 3000 Stück davon existieren noch. Einen Teil ihres Umsatzes macht die Werft mit der Wartung und Instandsetzung dieser Oldtimer.

Und spätestens von da an handelt es sich um mehr als bloß handwerklich herausragende Boote. Sie werden zu Botschaftern der Italianità. In ihnen drückt sich eine Lebensart aus, die für Leichtigkeit steht, Stilbewusstsein, Geschmack. Für Freiheit und Unbeschwertheit, den Traum der Sorglosigkeit und Grenzenlosigkeit. Über die norditalienischen Seen brausen oder an der Kulisse Venedigs vorbei, stets vor einer beeindruckenden geografischen oder architektonischen Skyline. Die Boote stehen für einen Begriff von Schönheit und Eleganz, der sich auf die Mode übertragen lässt, auf das Ambiente von Restaurants, Hotels und Bars.

Britta Flöring, Torsten Moench: Riva. Zauber der Legende. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2025. 240 Seiten, 75 Euro. (Foto: Cover: Delius Klasing)

In diesen Kosmos locken einen die Autoren Britta Flöring und Torsten Moench mit ihrem Text- und Fotoband „Riva“. Es geht darin um die Familiengeschichte der Werft, es geht auch um technische Details der vielen verschiedenen Bootstypen. Aber vor allem geht es um das, wofür diese Boote stehen, was sie symbolisieren – das edle Italien, dessen Reizen man sich schwer verschließen kann. Auch wenn die meisten kaum partizipieren können.