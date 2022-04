So sieht der Pragser Wildsee im Sommer aus. Zu Ostern lag noch eine Eisschicht über dem Wasser. Viele unvorsichtige Touristen brachen ein.

Netflix soll in Italien drehen, damit noch mehr Touristen kommen. Doch die Sehnsucht der Filmfans geht jetzt schon so weit, dass manche sich in Lebensgefahr bringen.