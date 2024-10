Ach, Süditalien! Während wir nördlich der Alpen mal wieder im Regen hocken und einen viel zu kalten September über uns ergehen lassen mussten, hatte es dieser Tage in Palermo geschmeidige 29 Grad. Die Glücklichen!, ist man da geneigt zu denken. Dass die Insel bald zum nördlichsten Teil der Sahara werden wird, klammert man als Sonnensehnsüchtler gerne aus. Denn in diesem Sommer war es dort so heiß und trocken, dass die politisch Verantwortlichen der Landwirtschaft das Wasser abgedreht haben, damit die Touristen weiterhin duschen und in Swimmingpools baden können. Vieh musste deshalb geschlachtet werden, die Ernte ist großteils verdorrt.