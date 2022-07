In Italien soll am Sonntag, 17. Juli, ein landesweiter Streik der Mitarbeiter der Flugsicherung und des Bodenpersonals stattfinden. Die Aktion ist für das Zeitfenster zwischen 14 und 18 Uhr angekündigt. Zusätzlich werden am selben Tag auch die Mitarbeiter sogenannter Billigfluggesellschaften wie Easyjet, Ryanair oder Malta Air für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Wenn die Streiks wie geplant stattfinden, ist mit zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen im Flugverkehr von und nach Italien zu rechnen. Die Streiks kommen zu einer Zeit, da Flughäfen in ganz Europa unter Mangel an Personal leiden, bedingt durch die Pandemie, während der sich viele Flughafenmitarbeiter andere Jobs gesucht haben. Mehrere Flughäfen begrenzen deshalb die Zahl der Passagiere, zuletzt war dies bei London Heathrow der Fall.