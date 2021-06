Von Francesca Polistina

Die Isola del Giglio ist die kleinere Schwester der Insel Elba im toskanischen Archipel. Ihre Berühmtheit in der Welt verdankt sie einem Unglück: Die Costa Concordia strandete 2012 auf ihren Felsen und wurde erst zwei Jahre später weggeschleppt, um in Genua verschrottet zu werden. Seitdem ist der Name Giglio mit dem Schiff liiert: Überraschend ist es nicht, ungerecht aber schon.

Im Herzen des Tyrrhenischen Meers bietet die Isola del Giglio schöne Buchten, kristallklares Wasser und wunderbare Ausblicke von ihren Hügeln. Sie ist nur acht Kilometer lang und lässt sich deshalb in wenigen Tagen gut erkunden, bewohnt wird sie von rund 1500 Menschen, die sich auf die Orte Giglio Porto, Campese und Giglio Castello verteilen. Letzteres ist ein mittelalterliches Dorf, das imposant auf der Spitze der Insel steht und von Mauern umgeben ist, man gelangt dorthin über die Straße oder über schmale Pfade direkt vom Meer aus.

Der einzige Campingplatz auf der Insel heißt Baia del Sole, auf Deutsch Sonnenbucht, er befindet sich an der nordwestlichen Küste und ist im Kleinen das, was die Insel so empfehlenswert macht: fein, entspannt, nicht allzu groß. Der Campingplatz verfügt über einen felsigen, aber bequemen Zugang zum Meer, wer lieber auf Sand setzt, dem steht der etwa einen Kilometer entfernte Strand von Campese zur Verfügung. Er ist terrassenförmig aufgebaut und bietet daher weitgehend Ausblick aufs Meer, am schönsten ist aber die Sicht von der Restaurant-Terrasse, von wo aus man die anderen toskanischen Inseln in der Ferne entdecken kann.

Camping Baia del Sole, Sparavieri, Giglio, campeggiobaiadelsole.com