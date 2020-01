Uniformierte gehören in Israel zum alltäglichen Anblick - hier ein Soldat in der Trambahn in Jerusalem.

Nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani am 3. Januar gab es Befürchtungen, dass Israel das Ziel von Vergeltungsangriffen sein könnte. Inzwischen wurden Reisewarnungen wieder aufgehoben. Das Auswärtige Amt in Berlin gibt derzeit keine generelle Reisewarnung für Israel und die palästinensischen Gebiete aus. In den Hinweisen heißt es, in den vergangenen Jahren seien Sicherheitsvorfälle mit terroristischem Hintergrund signifikant zurückgegangen. "Es gibt derzeit keine konkreten Hinweise auf eine gezielte Gefährdung von Ausländern."

Allerdings wird dringend von Aufenthalten in der Nähe des Gazastreifens abgeraten. Aus gutem Grund: Militante Palästinenser haben nach Angaben der israelischen Armee im Vorjahr 1295 Raketen und Mörsergranaten Richtung Israel abgefeuert. Der Großteil landete auf offenem Feld, 478 wurden auf bewohntes Gebiet gerichtet und davon 85 Prozent von dem Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen.

Den Tourismus hat diese Entwicklung nicht beeinträchtigt, Israel wird als Reiseziel immer beliebter. Eine Rekordzahl Touristen kam im vergangenen Jahr ins Land: 4,55 Millionen - ein Anstieg um 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aus Deutschland reisten rund 289 000 Besucher an, eine Zunahme von zehn Prozent. Das ist Platz vier in der Länderstatistik nach den USA, Frankreich und Russland. Vor allem Reisen auf den Spuren der Bibel, die nach Jerusalem und an den See Genezareth führen, erfreuen sich steigender Beliebtheit.

Ein Grund für den Anstieg ist, dass es mehr - und auch günstige - Flugverbindungen zwischen Deutschland und Israel gibt. Israel fördert diese mit bis zu 60 Euro pro Passagier, die die Airlines erhalten. Seit Anfang 2019 steht mit dem Flughafen Ramon bei Eilat im Süden des Landes ein weiterer internationaler Airport neben dem im Zentralraum gelegenen Ben Gurion zur Verfügung. Ramon wird vor allem von Billigfliegern angeflogen.

Es gibt eine App, die Orte anzeigt, in denen gerade Raketenbeschuss droht

Wer sich für das Reiseziel Israel und die palästinensischen Gebiete interessiert, erkundigt sich vor der Buchung zumeist nach der Sicherheitslage. Das Auswärtige Amt in Berlin weist darauf hin, dass sich die Situation aufgrund aktueller Entwicklungen rasch ändern kann und sich jeder Besucher während seiner Reise aktuell informieren soll. Es gibt im Land eine Vielzahl von englischsprachigen Medien. Wer sich in den hauptsächlich von Touristen besuchten Gebieten rund um den See Genezareth, am Toten Meer sowie in den Städten Haifa, Tel Aviv und Jerusalem aufhält, bekommt im Regelfall nichts mit von den Konflikten, die sich im Umkreis von etwa 40 Kilometern entlang des Gazastreifens abspielen. In Tel Aviv gab es in den vergangenen zwei Jahren drei Mal Raketenalarm - zuletzt Mitte November. Zumeist wird binnen drei Tagen ein Waffenstillstand vereinbart. Wer will, kann sich eine Red-Alert-App herunterladen, die bei Raketenbeschuss anzeigt, in welchen Orten Gefahr droht. In den von Israel und Ägypten abgeschotteten Gazastreifen dürfen Touristen ohnehin nicht einreisen. Das Auswärtige Amt in Berlin rät auch von Touren in der Nähe der Grenze zu Syrien und Libanon ab - vor allem östlich der Straße 98, die vom See Genezareth auf die von Israel annektierten Golanhöhen führt. Hier gab es in den vergangenen Monaten vereinzelt Raketenbeschuss. An manchen Stellen kann man Orte wie Kuneitra auf syrischer Seite sehen. Im Süden wird vor Fahrten entlang der ägyptischen Grenze gewarnt, für den Nordsinai besteht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Wer ein Fahrzeug mietet, muss bei der Übernahme per Unterschrift zusichern, sich nur auf israelischem Territorium zu bewegen. Touren ans Tote Meer auf der Straße 1 oder das Befahren der Straße 90 im Jordantal sind zumeist erlaubt - dies sollte vorab mit dem Vermieter geklärt werden. Nach Bethlehem oder Ramallah kann man von Jerusalem aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxis fahren, die in der Nähe des Damaskustors zu finden sind. Wer mit dem Mietwagen in die palästinensischen Städte will, muss das Fahrzeug aus versicherungstechnischen Gründen auf der israelischen Seite stehen lassen und sich zu Fuß über den Checkpoint bewegen. Auf der palästinensischen Seite gibt es Taxis. Es gibt nur wenige lokale Vermieter, deren Fahrzeuge in jene Städte und Gebiete dürfen, die von den Palästinensern kontrolliert werden.

An Checkpoints kommt es häufig zu Kontrollen und damit zu Wartezeiten. Generell sollte man den Reisepass immer bei sich tragen. Auf Bahnhöfen, vor Busterminals und Einkaufszentren muss man Sicherheitschecks über sich ergehen lassen. Genauso wie auch in der Jerusalemer Altstadt, an der Klagemauer und am Tempelberg. In der Altstadt sind auffällig viele Sicherheitskräfte unterwegs, Uniformierte gehören im ganzen Land zum alltäglichen Anblick. Bei angespannter Lage ist vor allem an Freitagen in Jerusalem mit Auseinandersetzungen zu rechnen, die sich zumeist auf die Gegend beim Damaskustor und dem Tempelberg beschränken. Diese Bereiche sollten dann gemieden werden.

Rund ums Tote Meer sollte man aufpassen, allerdings aus anderen Gründen: Da der Wasserpegel im nördlichen Teil des Toten Meeres immer weiter sinkt, gibt es kilometerlange Strände, die nicht mehr betreten werden dürfen. Durch Unterspülungen können sich plötzlich Löcher bilden, die bis zu 20 Meter tief und 80 Meter breit werden können. Hier ist jeder für seine Sicherheit selbst verantwortlich.