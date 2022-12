Wellness in Österreich

Aufwärmprogramm im Freien: Soll möglich sein in der Silvretta-Therme. Momentan ist das Außenbecken allerdings noch geschlossen.

Von Dominik Prantl, Ischgl

Ach, war das mal wieder ein Fest für all die Google-Rezensenten und -Rezensentinnen, als in Ischgl Anfang Dezember die neue Silvretta-Therme eröffnete. "Zu kalt das Wasser", schimpften die einen; "Chaos an den Kassen", nölten die anderen; "keine vernünftige Besucherführung", befanden die nächsten, während die Thermenmenschen aus Ischgl mit beschwichtigenden Sätzen die Ein-Sterne-Bewertungen zu moderieren versuchten. Da half es auch wenig, dass es sich um einen ausgewiesenen Probebetrieb mit vergünstigten Preisen handelte: Das Ischgler Publikum murrte.