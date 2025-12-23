In Ischgl wurde kürzlich auch Tennis gespielt. Das Turnier Mitte Dezember nannte sich Ischgl Trophy; mit dabei waren Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga und Tommy Haas, zumindest also ehemalige Weltklasse. Gespielt wurde in einem Spezialzelt mit 1500 Sitzplätzen.
WintersportSanfter Ski fahren
Lesezeit: 7 Min.
Überlaufen, teuer, austauschbar: In den großen Urlaubsorten ist das Skifahren ein industriell betriebenes Geschäft, das auch in der Klimakrise möglichst reibungslos weiterlaufen soll. Das liegt auch an den Ansprüchen der Gäste. Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Spaß auf der Piste.
Von Dominik Prantl
Nachhaltiges Reisen:Umweltsünde Skifahren?
Winterurlaube in Skigebieten gelten nicht erst seit der Fridays-for-Future-Bewegung als klimaschädlich und ökologisch verwerflich. Nur was ist eigentlich das Problem? Höchste Zeit, Zahlen sprechen zu lassen.
Lesen Sie mehr zum Thema