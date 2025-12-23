Überlaufen, teuer, austauschbar: In den großen Urlaubsorten ist das Skifahren ein industriell betriebenes Geschäft, das auch in der Klimakrise möglichst reibungslos weiterlaufen soll. Das liegt auch an den Ansprüchen der Gäste. Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Spaß auf der Piste.

Von Dominik Prantl