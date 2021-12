Von Dominik Prantl

Ischgl - so viel schon einmal vorweg - ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Am 800 Fahrzeuge fassenden Parkplatz Silvrettabahn könnte auch locker noch eine Boeing parken; an den Seilbahn-Kassen, wo zwei Security-Leute auf die 2-G-Regel verweisen, herrscht so viel Stimmung wie in der Münchner Fußball-Arena während eines Geisterspiels. Ja, sogar der Preis für das Tages-Skiticket wurde um zehneinhalb Euro reduziert, wegen des eingeschränkten Betriebs. Es kostet jetzt nur noch 49 Euro.