Die Unabhängigkeitserklärung Indonesiens, die „Proklamasi“, stand am Anfang eines langen Kampfes gegen die niederländische Kolonialherrschaft, der schließlich im Dezember 1949 mit dem Erringen der Souveränität endete. Am Freitag, dem 17. August 1945, verlasen die Anführer der indonesischen Unabhängigkeitsbewegung, Sukarno und Mohammed Hatta, in Jakarta die Unabhängigkeitserklärung. Sukarnos Name leitet sich vom mythologischen Haupthelden des hinduistischen Epos Mahabharata, Karna, ab; geboren wurde er als Koesno Sosrodihardjo. Beide Männer trugen makellose weiße Anzüge und sahen vor Erschöpfung blass aus. Um jegliches Risiko von Unruhen zu vermeiden, hatten sie auf eine große Kundgebung verzichtet, obwohl Sukarno es immer geliebt hatte, vor den Massen zu sprechen. Auf den wenigen Fotos von diesem Ereignis sind weniger als zwanzig Menschen zu sehen. Ein indonesischer Offizier hisste die Flagge an einer Baumbusstange und die Anwesenden sangen „Indonesia Raya“ – eine bescheidene, kurze Zeremonie. So begann die Geschichte des heute viertbevölkerungsreichsten Landes der Welt – um zehn Uhr an einem sonnigen Freitagmorgen im August vor einer kleinen Gruppe von Freiheitskämpfern und einer selbstgenähten Baumwollflagge.