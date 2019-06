18. Juni 2019, 18:52 Uhr In Digitalien Die Welt in Rosa

Für gewöhnlich ist Reisen ein Erlebnis für alle Sinne. Wie aber sieht die Welt für Menschen aus, die farbenblind sind? Eine Website zeigt das anhand bearbeiteter Bilder von Sehenswürdigkeiten, die für ihren Farbenreichtum bekannt sind.

Von Rebekka Gottl

Für gewöhnlich ist Reisen ein Erlebnis für alle Sinne. Auf den Märkten duften Gewürze, kann man Trockenfrüchte probieren, und die Stände sind so farbenfroh, dass Besucher am liebsten an jeder Ecke ein Foto machen würden. Abends schlendern Urlauber durch die belebten Innenstädte, die von bunten Reklametafeln beleuchtet werden, und betrachten den Sonnenuntergang über dem blauen Meer. Die Umgebung auch mit den Augen wahrzunehmen, ist Teil des Reisens. Wie aber sieht die Welt für Menschen aus, die farbenblind sind?

Das Projekt "Farbwechsel" will veranschaulichen, wie rund vier Millionen farbenblinde Menschen in Deutschland ihre Umgebung sehen. Dazu hat die gemeinnützige Organisation Colour Blind Awareness in Zusammenarbeit mit dem Kontaklinsenvertreiber Lenstore Fotografien von mehr als 30 internationalen Sehenswürdigkeiten bearbeitet. "Farbenblindheit ist ein Thema, unter dem man sich viel und gleichzeitig nichts vorstellen kann", erklärt Sarah Vantellino, die das Projekt begleitet.

Unter www.lenstore.de/vc/farbwechsel finden sich Bilder von Sehenswürdigkeiten, die für ihr Farbenreichtum bekannt sind. Die Fliesentreppe in Rio de Janeiro beispielsweise, deren Stufen gelb, grün, blau und rot sind. Zieht man auf der Seite den Cursor nach links, legt sich ein Filter über das Bild, die Farben der Stufen verblassen, nehmen einen Braunton an. Auch aus den bunten Hausfassaden in Venedig weicht die Farbe. Es gibt drei Arten von Farbenblindheit: Protanopie (Rotblindheit), Deuteranopie (Grünblindheit) und Tritanopie (Blaublindheit). "Es fehlt je ein Lichtrezeptor, weshalb Farbenblinde rotes, grünes oder blaues Licht nicht verarbeiten können", sagt Vantellino. Die Ruinenstadt Machu Picchu, das verdeutlicht das Projekt, erscheint bei Blaublindheit rosa und bei Grün- und Rotblindheit bräunlich. Dementsprechend haben auch die Aprikosen und Datteln am Marktstand andere Farben als gewohnt.