10. April 2019, 19:00 Uhr In Digitalien Die Tücken des Tickets

Akku leer, Handy verloren - und jetzt? Was man bei Online-Buchungen von Flügen, Zügen oder Hotels beachten sollte, damit man nicht in Schwierigkeiten kommt.

Von Eva Dignös

Beim Check-in lässt sich die Mail mit dem Buchungscode nicht öffnen. Muss der Fluggast am Boden bleiben?

Wer am Schalter einen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen kann, wird trotzdem fliegen können: Die Buchung ist im System der Airlines hinterlegt. "Kniffliger ist die Lage, wenn ein elektronisches Ticket, ein sogenanntes Etix, nicht vorgelegt werden kann", sagt Karolina Wojtal, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland in Kehl. Dann muss möglicherweise erst mit der Airline Rücksprache gehalten werden. Sie rät: Immer einen Ausdruck einpacken - und die Telefonnummer der Fluglinie griffbereit haben. Probleme drohen auch, wenn der Name eines Reisenden bei der Buchung falsch geschrieben wurde - das ist auf der Minitastatur des Smartphones schnell passiert. Für die Korrektur verlangen viele Fluggesellschaften eine Gebühr. Fällt der Fehler erst beim Check-in auf, ist das Ticket unter Umständen ungültig.

Bei der Fahrscheinkontrolle in der Bahn ist der Akku leer. Wird man zum Schwarzfahrer, weil man das Online-Ticket nicht zeigen kann?

Wer sich für die mobile Ticketvariante entscheidet, ist dafür verantwortlich, dass der Fahrschein auf dem Gerät sichtbar ist. Kann er kein gültiges Ticket vorlegen, ist er tatsächlich erst einmal Schwarzfahrer. Bei der Deutschen Bahn ist die Buchung zwar im System registriert, für den Zugbegleiter aber nicht abrufbar. Das zieht für den Fahrgast einiges nach sich: Er muss sich eine "Fahrpreisnacherhebung" ausstellen lassen und nachträglich belegen, dass er ein Ticket gekauft hatte, zum Beispiel mit der Buchungsbestätigung, die er per Mail erhalten hat. "Eine Bearbeitungsgebühr wird trotzdem fällig", sagt Karolina Wojtal. Und: Der Fahrgast muss sich im Zug ausweisen können, denn die Online-Tickets sind personalisiert. Ein Online-Ticket kann deshalb auch nicht an den Partner, das Kind oder die Kollegin weitergereicht werden: Bereits bei der Buchung wird - im Unterschied zu Tickets, die am Schalter gekauft werden - der Name des Reisenden eingetragen.

Können Reisende die Online-Buchung fürs Hotel rückgängig machen?

Das 14-tägige Widerrufsrecht, das für Onlinekäufe - etwa bei Kleidung - eingeräumt wird, gilt bei Hotelbuchungen nicht. Es handelt sich nicht um einen Kaufvertrag, sondern um einen Beherbergungsvertrag. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das Zimmer online, im Reisebüro oder vor Ort gebucht wurde. Bei einem Rücktritt fallen Stornogebühren an. "Sie sind in der Regel gestaffelt und richten sich nach dem Zeitpunkt, zu dem man storniert", sagt die Verbraucherschützerin. Einige Buchungsportale gestatten zwar mittlerweile auch noch sehr kurzfristige Stornierungen. "Das muss aber nicht bedeuten, dass ein Hotel bei einer Direktbuchung dieselben Konditionen anbietet", sagt Karolina Wojtal. Absichern können sich Reisende mit einer Reiserücktrittskostenversicherung. Sie springt ein, wenn eine Reise wegen akuter Krankheit oder wegen eines Todesfalls in der Familie nicht angetreten werden kann - jedoch nicht, wenn man plötzlich keine Lust mehr auf das Reiseziel hat. Ein leerer Handy-Akku dagegen sollte beim Hotel-Check-in kein Problem sein: Der Ausweis reicht.

Der vorab gebuchte Museumsbesuch passte doch nicht in den Zeitplan. Kann man sich das Geld erstatten lassen?

Bei termingebundenen Veranstaltungen wie einem Museums- oder Konzertbesuch gibt es kein Widerrufsrecht. Wird das Ticket nicht genutzt, verfällt es. Verbraucherschützerin Wojtal rät, sich bei vorab gebuchten Führungen genau über Startort und Zeitpunkt zu informieren: "Verpasst man die Gruppe, ist das Ticket nämlich oft auch nicht mehr als normale Eintrittskarte verwendbar."