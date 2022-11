Was die neuen E-Autos aus China können

Von Joachim Becker und Felix Reek

Die Kunden von Audi, BMW und Mercedes sind eigentlich markentreu. Um so überraschender ist eine neue Untersuchung der Unternehmensberatung Berylls: Etwa 20 Prozent der Befragten könnten sich grundsätzlich vorstellen, zu einer chinesischen Oberklasse-Marke zu wechseln. China und Oberklasse? Kürzlich hat das Topmodell von Nio, die Limousine ET7, auch noch den renommierten Autopreis "Das goldene Lenkrad" in der Kategorie "Mittel- und Oberklasse" gewonnen. Was ist da los?