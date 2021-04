Urlaub in der Pandemie:Reisen nur für Geimpfte?

Norwegian Cruise Line (NCL) will von Sommer an wieder Schiffe auslaufen lassen.

Einige Reedereien bieten bereits Passagen an, an denen nur Menschen mit Impfnachweis teilnehmen dürfen. Reiseveranstalter und Airlines sind zurückhaltend.

Von Jens Flottau und Monika Maier-Albang

Auf eines legen gerade viele Reiseveranstalter und Reedereien Wert, die sich zum neuen Impfausweis äußern: Der Ausweis werde, wenn er dann kommt, ein wichtiges Werkzeug sein auf dem Weg zurück zur Normalität. Aber nur Geimpfte in den Reisebus, an den Pool oder an Bord zu lassen, davor schrecken die meisten dann doch zurück. Wohl auch aus der Überlegung heraus, dass man es sich mit den vielen, die bislang noch keine Möglichkeit zum Impfen hatten, nicht verscherzen will.

Es gibt allerdings ein paar Veranstalter und Reedereien, die gezielt um Geimpfte werben. Ungeschickt ist das sicher nicht: Deren Anzahl wächst stetig, bei gleichzeitig sinkendem Altersdurchschnitt. Und von den Menschen mit 60 plus sind viele so reisefreudig wie finanzstark. So weist etwa der Wander- und Trekkingreiseveranstalter Hauser Exkursionen in einer Rubrik auf seiner Webseite explizit auf jene Reisen hin, die für Geimpfte und Genesene ohne weitere Einreiseeinschränkungen machbar sind, wie etwa Island, Israel oder auch Griechenland. Hauser-Geschäftsführer Manfred Häupl ist sich sicher, dass ein Impfnachweis irgendwann Normalität werden wird. "Das wollen wir vorwegnehmen." Auslöser dafür waren Kunden, die mit dem Hinweis anriefen, sie seien schon geimpft. Auch wisse er durch Umfragen, dass rund 70 Prozent der Kunden mit Vorteilen für Geimpfte durchaus einverstanden sind, so Häupl.

Die meisten Mitbewerber halten sich dennoch zurück. Vergleichbare Spezialreiseveranstalter wie ASI, Studiosus oder Wikinger wie auch die großen in der Branche, etwa Tui und FTI, wollen bislang keine Gruppenreisen nur für Geimpfte anbieten. Für Wikinger-Reisen etwa stellt Firmenchef Daniel Kraus fest: "Eine Ausgrenzung von Nichtgeimpften wird es in unseren Gruppen nicht geben." Bei Studiosus heißt es: "Wir sehen die Lösung nach wie vor in der Alternative von Impfung oder Testung."

Bei FTI steht man auf einem ähnlichen Standpunkt: Solange noch nicht allen Bundesbürgern ein Impfangebot gemacht werden konnte, müsse "Urlaub von Nichtgeimpften mit Tests gewährleistet sein, um sie nicht zu diskriminieren", sagt Group Managing Director Ralph Schiller. Pläne, bestimmte Angebote nur Geimpften bereitzustellen, gebe es nicht. Auch bei Tui heißt es, es seien keine Vorteile oder Sonderregelungen für geimpfte Reisende geplant. "Da aktuell noch nicht sichergestellt ist, dass bis zum Sommer alle Bundesbürger ein Impfangebot bekommen werden, wären Sondervorteile aus unserer Sicht ungerecht", sagt Sprecherin Stephanie Holweg. "Wenn hingegen jeder die Möglichkeit hatte, eine Impfung zu erhalten, wird das Thema eventuell neu bewertet, derzeit ist es jedoch nicht der Fall."

Differenzierter ist hier die Haltung der Reedereien. Europäische Kreuzfahrt-Anbieter sind bei speziellen Angeboten für Geimpfte noch sehr zurückhaltend. Britische und US-amerikanische Reedereien dürfte das freuen - sie stoßen gerade in die Marktlücke vor. Norwegian Cruise Line (NCL) mit Sitz in Miami will von Sommer an wieder Schiffe auslaufen lassen. Ziel sind griechische Inseln und die Karibik. An Bord dürfen nur vollständig geimpfte Passagiere. Ebenfalls Richtung Griechenland, das sich frühzeitig für die Einführung eines EU-weiten Impfpasses starkgemacht hatte, wird ein Schiff der Reederei Seabourn Cruise Line am 3. Juli aufbrechen; die Seabourn Ovation soll von Piräus aus Rhodos, Mykonos sowie Zypern ansteuern. An Bord gelassen werden nur Passagiere, die ihre letzte Impfdosis mindestens zwei Wochen vor Abreise erhalten haben, berichtet das Kreuzfahrt-Ratgeberportal Cruisetricks. Ähnlich wollen es auch die US-Reederei Virgin Voyages und die Kreuzfahrtlinie P & O Cruises halten, die zum britisch-amerikanischen Unternehmen Carnival gehört.

Auch Tui Cruises will Schiffe Richtung Griechenland schicken. Man setzt dabei auf doppeltes Testen. Ab dem 13. Mai mit Beginn der Griechenland-Saison der Mein Schiff 5 benötige jeder Gast für den Reiseantritt zwei negative Testergebnisse, erklärt die Reederei - einen PCR-Test und einen Antigen-Schnelltest. Die Tests müssen von den Reisenden künftig selbst bezahlt werden.

Der Weltverband der Fluggesellschaften, die International Air Transport Association (IATA), hält nichts davon, selbst eine Corona-Impfung bei Flugreisen vorzuschreiben, dies ist nach seiner Ansicht eine staatliche Aufgabe. Es sei sowieso unmöglich, das Risiko von Infektionen auf null zurückzufahren, argumentiert IATA-Chef Willie Walsh. Vielmehr müssten Regierungen sich darauf fokussieren, Risiken zu managen und zu minimieren. Wenn einzelne Länder eines Tages doch Impfungen vorschreiben, so wie das heute schon bei Corona-Tests üblich ist, dann werden die Airlines aber kontrollieren müssen, ob sich ihre Passagiere an die Regeln halten.

Die Fluglinien sehen dabei ein riesiges Problem auf sich zurollen. Denn vor der Pandemie haben viele Passagiere online eingecheckt und am Flughafen allenfalls noch ihr Gepäck abgegeben. Derzeit müssen sie nachweisen, dass sie getestet sind, bald könnten Impfbestätigungen verpflichtend sein. "Die Flughäfen können nicht funktionieren, wenn das nicht digital passiert", fürchtet Walsh. Bei dem geringen aktuellen Passagieraufkommen ist es gerade noch vorstellbar, dass jeder Passagier seine Bestätigung in Papierform vorzeigt, wenn die Nachfrage anzieht, aber nicht mehr. Die IATA arbeitet deswegen seit Monaten an einer App namens Travel Pass.

Passagiere können damit Impf- oder Testnachweise hochladen. Viele Airlines wollen eine solche Funktion auch in ihren eigenen Apps einführen. Passagiere können die Bestätigungen nachträglich hochladen und müssen dann am Flughafen wie vor der Pandemie nur noch zum Abfluggate laufen. Auch der von der Europäischen Kommission gestartete Green Pass soll solche Informationen speichern und Reisen innerhalb der EU schon ab Sommer stark erleichtern.