„Das fühlt sich an wie fliegen, Alter!“

Von Hans Gasser

Bei uns zu Hause gab es immer nur VWs. Mit Ausnahme von ein paar Mini-Fiats, mit denen meine Mutter Anfang der Achtziger fremdging, war unsere Familie stets der Wolfsburger Autofirma treu: Polo, Lupo, Golfs in allen Variationen und dann der Passat, zuerst noch als Coupé in Kotzgrün, später als geräumiger und eckiger Variant, in den nicht nur die Musterkoffer meines Vaters passten, der als Handlungsreisender sein Geld verdiente, sondern auch locker unser gesamtes Urlaubsgepäck samt Sechsmannzelt.