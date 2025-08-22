In wenigen Wochen startet die IAA Mobility in München. Höchste Zeit, um nachzurechnen, wie viel Geld wir eigentlich fürs Autofahren ausgeben.

Von Joachim Becker

Längst wird an den Buden und Fahrgeschäften in der Münchner Innenstadt gezimmert – nicht für das Oktoberfest, sondern für die Automesse IAA. Aus Sicht der Branche sind die Wetteraussichten für das Volksfest allerdings trübe: „Unsere Industrie erlebt zugleich Starkregen, Hagel, Sturm und Schnee“, sagt Ola Källenius. Nicht nur dem Mercedes-Chef hat es zuletzt die Bilanzen verhagelt. Was trägt man also beim Heimspiel der deutschen Autohersteller vom 9. bis 14. September? Tracht wie auf der Wiesn, Gummistiefel und Südwester oder doch lieber den gedeckten Anzug für die Trauerfälle?