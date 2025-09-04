Mercedes und Audi stellen futuristische Konzeptfahrzeuge vor, die mit extremer Aerodynamik, Schnellladetechnik und bis zu 1360 PS neue Maßstäbe setzen sollen.

Die Automesse IAA will Aufbruchstimmung verbreiten. Doch bei Technik-Trends lag die Hochglanzschau schon öfter daneben. Was das für Kunden bedeutet.

Von Joachim Becker

Aufstieg und Fall liegen auf der IAA nahe beieinander. Die Messestars von heute können die gestürzten Helden von morgen sein. Vor zehn Jahren hatte jeder zweite Neuwagen in Europa einen Diesel unter der Haube, der Autoverband VDA feierte den „Motor des Fortschritts“. „Ob Benziner oder Diesel: Ihre Schadstoffemissionen gehen gegen null“, behauptete der damalige VDA-Präsident Matthias Wissmann zum Messeauftakt. Von Abschalteinrichtungen oder Betrugssoftware war Ende August 2015 keine Rede.