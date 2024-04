Von Titus Arnu, Flims

"Hopp, Häsli!" Steffi kniet auf ihrer Yogamatte, streckt den rechten Unterarm waagerecht aus und deutet mit Zeige- und Mittelfinger der linken Hand an, was das Ziel der Übung ist. Häsli soll sich auf die Hinterläufe setzen, die Vorderpfoten ausstrecken und diese auf Steffis Oberarm ablegen. So weit der Plan. In der Praxis sind eine Menge Leckerli und Geduld nötig, bis das Kunststück gelingt.