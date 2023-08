Auf der Überetscher Hütte am Mendelkamm ist vom Touristenrummel in Südtirol nicht viel zu spüren. Die beiden jungen Pächter haben einen unaufgeregten Sinn für Gastfreundschaft.

Von Helmut Luther

An einem nebelverhangenen Samstagmittag ist auf der Überetscher Hütte nicht viel los. Ein Trupp Mountainbiker kommt an, die Männer hängen ihre durchgeschwitzten Sportshirts zum Trocknen auf die Lenkstangen und setzen sich auf die Terrasse, wo schon ein paar Wanderer Bier trinken. Zum Essen gibt es Nudeln mit Gamsragout oder Bratwurst mit Röstkartoffeln. Die Menükarten sind provisorisch an Sperrholzplatten befestigt. Basteln sei eher nicht sein Ding, sagt Andrea Minotti, der die Bestellungen mit Kugelschreiber auf einem Block notiert. "Eine normale Speisekarte wollen wir aber nicht, sie erinnert zu sehr an ein Restaurant, wo alles perfekt sein muss - wir wollen eine einfache Berghütte sein."