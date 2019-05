28. Mai 2019, 17:39 Uhr Housesitting Urlaub im Bett der anderen

In Mexiko in der Stadt San Miguel de Allende kümmern sich Sebastian Ohlert und Leonore Sibeth nicht nur um ein Haus, sondern auch um die Katzen Finn und Curry.

lumen gießen, Katzen füttern - und dafür umsonst in schönen Häusern wohnen: Housesitting klingt verlockend. Zwei Reisende erzählen, wie es sich in den Häusern fremder Menschen lebt.

Interview von Monika Maier-Albang

Seit zwei Jahren reisen Leonore Sibeth und Sebastian Ohlert um die Welt - ohne Flugzeug, hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Bord eines Frachtschiffes. Auch ihre Art zu übernachten ist ungewöhnlich: Das Paar bietet sich als Housesitter an, passt also auf Häuser auf, während deren Besitzer verreist sind. Die beiden haben zuletzt in Augsburg gelebt und dort ihre Wohnung und ihre Jobs aufgegeben - Leonore Sibeth ist Trainerin für interkulturelles Lernen und Umweltbildungsreferentin, Sebastian Ohlert Wirtschaftsingenieur. Ihre Route (nachzulesen auf ...