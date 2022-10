Von Eva Dignös

Mal sind es zwei Euro, mal acht Euro pro Nacht - auf immer mehr Hotelrechnungen steht ein neuer Posten, die sogenannte Energiepauschale. Die Betriebe geben auf diese Weise die hohen Kosten für Gas und Strom an ihre Gäste weiter. In einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes schätzten unlängst knapp 40 Prozent der Unternehmen die Kostenentwicklung im Bereich Energie als "existenzbedrohend" ein. Die Ausgaben für Strom und Gas hätten sich oftmals mehr als verdoppelt.

Wie viel teurer werden Übernachtungen durch die Energiepauschale?

Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich, mal sind es fünf Euro pro Person und Aufenthalt, mal 2,50 Euro pro Nacht und Zimmer, bei Luxushotels können es auch neun bis zehn Euro pro Übernachtung sein. Viele Häuser weisen gleich auf der Startseite ihrer Homepage darauf hin, dass sie eine Energiepauschale auf den Zimmerpreis aufschlagen. Meik Lindberg, Geschäftsführer des "The Hearts Hotel" in Braunlage im Harz, entschied sich sogar, offensiv per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit zu gehen: "Wir wollten unseren Standpunkt nicht nur innerhalb der Branche sichtbar machen", sagt er.

Auf 200 000 Euro schätzt er bei seinem 65-Zimmer-Haus die jährlichen Mehrkosten für Wärme und Energie, einen Teil davon will er mit Hilfe einer Energiepauschale von drei Euro pro Person und Übernachtung ausgleichen. Ohne den Preisaufschlag "wären alle Rücklagen spätestens im März aufgebraucht", sagt Lindberg. Parallel versuche man, den Energieverbrauch zu senken, durch Wärmezuführung aus dem Kühlhaus oder Isolation des Gebäudes - "aber dadurch entstehen auch erst einmal Kosten".

Vor allem kleinere, inhabergeführte Häuser setzen, so der Eindruck, auf die Energiepauschale. Wie viele Betriebe es in Deutschland insgesamt sind, darüber liegen nach Angaben von Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland (IHA), noch keine Zahlen vor: "Wir wissen lediglich von Einzelfällen, die sich zu diesem Schritt entschlossen haben, um die explodierenden Energiekosten ein wenig aufzufangen."

Bei Hotelketten ist die Erhebung einer Energiepauschale bislang eher unüblich. Teurer wird es oftmals trotzdem. Wegen der hohen Energiepreise, der Inflation, der Zinssteigerung und der Erhöhung der Preise der Lieferanten habe man "generell bis auf weiteres die Zimmerpreise entsprechend anpassen müssen", teilt beispielsweise Sven Hirschler mit, Sprecher der Hotelgruppe Deutsche Hospitality, zu der unter anderem die Steigenberger- und Intercity-Hotels gehören.

Müssen Hotelgäste jede Preiserhöhung akzeptieren?

Bezahlen muss der Gast eine Energiepauschale oder einen aus anderen Gründen erhöhten Zimmerpreis nur, wenn er schon bei der Buchung darüber informiert wurde. Die Extra-Kosten erst beim Check-out zum Übernachtungspreis zu addieren, ist nicht gestattet: "Dem Gast muss vor Abschluss der Buchung der Endpreis für das Zimmer genannt werden", sagt Karolina Wojtal, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland in Kehl. Eine solche Pauschale dürfe auch nicht im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) versteckt werden. Rechtliche Grundlage ist die Preisangabenverordnung, in allen EU-Staaten können sich Verbraucher auf vergleichbare Regeln berufen.

Etwas anders sieht die Rechtslage für Pauschalreisen aus. Eine nachträgliche Preiserhöhung um bis zu acht Prozent sei prinzipiell möglich, und zwar bis zu drei Wochen vor Reisebeginn, sagt Wojtal. Allerdings gelten dafür strenge Kriterien: Nur höhere Kosten für Sprit und Kerosin sowie Hafen- und Flughafengebühren können an die Reisenden weitergegeben werden, nicht jedoch die Ausgaben für Strom und Gas im Hotel. Und: Der Veranstalter muss seine Kunden vor der Buchung per Formblatt darüber informieren, dass der Vertrag eine Preisanpassungsklausel enthält.

"In der Praxis erleben wir derzeit aber nur selten, dass Pauschalreiseveranstalter die Preise nachträglich anheben", sagt Wojtal. Die Kontingente für Flüge und Hotels würden langfristig reserviert, "die höheren Kosten machen sich vermutlich erst in der nächsten Saison bemerkbar".

Warum erhöhen die Betriebe nicht einfach den Zimmerpreis?

Eine Energiepauschale sei "die transparentere Lösung", findet Hotelgeschäftsführer Meik Lindberg: "Wenn sich an der Kostenlage etwas ändert oder wir mehr finanzielle Unterstützung bekommen, können wir sofort reagieren."

Aus Sicht der Verbraucherschützer macht es wenig Unterschied, ob gestiegene Energiekosten in Form einer Pauschale eigens ausgewiesen oder gleich auf den Zimmerpreis aufgeschlagen werden: "Das ist eher ein psychologischer Effekt", sagt Karolina Wojtal. Für den Verbraucher entscheidend sei der Endpreis, unabhängig davon, wie er zustande komme.