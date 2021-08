Von Evelyn Pschak von Rebay, Paris

Sommer in Paris, das hieß schon vor Corona-Zeiten: viel Platz in der Stadt. Und doch lotsen auf dem breiten Gehsteig des Boulevard Diderot, gleich unterhalb der Place de la Nation, Schilder und Handlaufkordeln bereits zur Mittagszeit die Wartenden ins Kino. Frankreich ist und bleibt eben die Heimat für Liebhaber der Septième Art, der siebten Kunst. Und so verwundert es nicht, dass ausgerechnet in Paris nun das erste Cinéma-Hôtel eröffnet hat.