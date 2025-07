Im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles wohnten einst Stars wie Marilyn Monroe und Charlie Chaplin. Heute zieht es auch Geisterjäger an.

Von Sofia Glasl

Das Geschäft mit der Unsterblichkeit ist an kaum einem anderen Ort so sichtbar wie in Hollywood: Während die einen versuchen, ewig jung zu bleiben, arbeiten die anderen an ihrem Vermächtnis – sprich, dem Versuch, auch nach dem Tod in Erinnerung zu bleiben. Talent, Grandezza und Durchhaltevermögen sind sicherlich von Vorteil, um im besten Falle schon zu Lebzeiten zur unvergesslichen Ikone zu werden. So makaber es sein mag, zeigt die Geschichte der Traumfabrik jedoch auch: Ein früher und spektakulärer Tod hilft ebenfalls. Unpraktisch nur, dass man dann von der eigenen Unsterblichkeit nichts mehr hat.