Der Körbersee ist einfach: schön. Auf etwa 1650 Metern Höhe liegt der kleine See auf einer weiten, mit kleinen Baumgruppen bestandenen Hochebene, der Rundumblick auf Vorarlberger und Tiroler Gipfel ist beeindruckend. Im Sommer dauert die Wanderung vom Hochtannbergpass zwischen Warth und Schröcken zum See nur etwa 45 Minuten, im Winter sind See und angrenzendes Hotel auch per Pisten- oder Langlaufski erreichbar. Der Körbersee wurde vor zwei Jahren im ORF zum schönsten Platz Österreichs gekürt. Das Hotel am See baute übrigens ein Geschäftsmann in den 1920ern, weil dort oben eine lawinensichere Verbindungsstraße zwischen Lech und Schröcken geplant war. Die Straße kam nie, das Hotel blieb (www.koerbersee.at).