Hellgrün leuchten die Blätter seiner Bäume in der Herbstsonne, an den Ästen hängen viele Kugeln mit glatter Schale. Mit einem prüfenden Blick nimmt Rodolfo Brochetti einige der grünen Kugeln zwischen die Finger und drückt sie. Ganz vorsichtig. "Eine gute Saison für Walnüsse", sagt er, und ein Lächeln huscht über sein wettergegerbtes Gesicht. Es ist Anfang September, und Ende des Monats wird die grüne Schale Risse bekommen. Ein klares Signal für den Beginn der Erntezeit. Auf der Hochebene Bleggio Superiore am Fuß der Brenta-Dolomiten bewirtschaftet Brochetti mit seiner Frau Carla in dritter Generation das Anwesen Maso Pra' Cavai. Zu ihm gehört eine Fläche von 15 Hektar, auf der Apfel- und Kirschbäume stehen, außerdem baut das Paar Kartoffeln und Mais an und kultiviert Weinreben. "Die Walnussbäume mögen das milde Klima hier - auch den Wind", sagt der Landwirt. "Wie vielseitig ihre Nüsse sind, das wissen die meisten nicht", sagt er mit einem schelmischen Lächeln. Seine Frau und er verarbeiten sie zum Beispiel zu Pesto oder Walnussöl. "Aus Walnussmehl kann man gute Kekse backen", fügt Brochetti hinzu. "Jedes Jahr am 24. Juni ernte ich Noci verdi", erzählt der 56-Jährige. "Das sind Walnüsse, die eine grüne Außenhaut, aber darunter noch keine Holzschale gebildet haben. Sie werden 40 Tage in Grappa eingelegt, dann nimmt man die Nüsse heraus", erklärt er. Fertig ist der Noccino, der Walnusslikör - eine Spezialität der Region. Er reicht den Besuchern kleine Becher, an denen sie vorsichtig nippen: Der dunkelbraune Likör hat einen Alkoholgehalt von 26 Prozent, er schmeckt süß und herb zugleich.

Für den Nocino, einen Likör, braucht es unreife Walnüsse mit grüner Schale

Das Trentino ist reich an Bauernhöfen, deren Eigentümer traditionelle Rezepte verfeinern oder mit ungewöhnlichen Zutaten Neues kreieren. Die Einheimischen wetteifern geradezu auf diesem Gebiet. Neuerdings haben Touristen verschiedene Möglichkeiten, die Gaben der Natur näher kennenzulernen und typische Produkte selbst herzustellen. So bietet ein Netzwerk von Erzeugern in diesem Jahr erstmals Wochenendworkshops an, in denen sie ihre Lebensweise, ihre Arbeit und ihre Produkte vorstellen: Nach dem Motto "Trentino in un barratolo", "Trentino in einer Dose", bereitet man eines der Lieblingsprodukte des jeweiligen Gastgebers zu und nimmt es im Döschen oder im Glas mit nach Hause. Das sind so unterschiedliche Erzeugnisse wie Apfelstrudel-Konfitüre, Sirup mit Salbei und Zitrone oder Pesto di Cavolo nero, dessen wichtigste Zutat der in Deutschland kaum bekannte Palmkohl oder Schwarzkohl bildet.

Detailansicht öffnen Die fruchtbaren Landschaften der Judikarien inspirieren ihre Bewohner zu kulinarischen Experimenten. (Foto: Luciano Gaudenzio)

Auch Rodolfo Brochetti engagiert sich in diesem Netzwerk. Welche Art von Selbsterfahrung hat er sich für die Workshop-Teilnehmer ausgedacht? "Wir legen Walnüsse in Honig ein. Die Nüsse werden bereits vorbereitet sein, also komplett geschält und getrocknet." Zum Kulinarik-Seminar gehört auch der Besuch bei einem Imker in der nahegelegen Ortschaft Fiavè, wo die Teilnehmer Honig holen. Das sei nicht Teil des Kurses, aber man könne dort auch eine Pfahlbautensiedlung besichtigen, die in der Bronzezeit, vor 2000 Jahren, entstand. "Aus Pollenanalysen weiß man, dass es in unserem Gebiet schon seit damals Walnussbäume gibt", berichtet Brochetti während der Mittagsjause mit selbstgemachtem Apfelsaft und verschiedenen Walnussprodukten, darunter auch Noci verdi candide, süß eingelegte Walnüsse, die gut zu Ziegenkäse passen.

Auf dem Gebiet der Kommune Bleggio Superiore, zu der mehr als zehn Ortsteile gehören, stehen 15 000 Walnussbäume; Brochetti gehören 2000 von ihnen. Er hoffe, dass ihn die Workshop-Teilnehmer während der Führung auf dem Gelände seines Agriturismo, wie Bauernhöfe mit Urlaubsbetrieb in Italien heißen, Löcher in den Bauch fragen werden. Denn es gebe viel zu erzählen, meint der walnussbegeisterte Landwirt. Wer weiß schon, dass man eine Maschine zum Entfernen der grünen Schale braucht, die hölzerne, harte Schale darunter jedoch von Hand abgelöst werden muss? Oder dass die Nüsse im Trocknungsgerät bei 30 Grad Celsius 48 Stunden lang schonend bearbeitet werden müssen?

Anreise Anreise: Der Eurocity fährt mehrmals täglich ohne Umsteigen von München nach Trient. Von dort fahren Linienbusse in die Umgebung des Kur- und Thermalbadeorts Comano Terme, in der sich die Agriturismi befinden. Die Fahrt mit dem Pkw zu den porträtierten Betrieben dauert circa 45 Minuten, www.bahn.de Unterkunft: Der historische Bauernhof Maso Limarò serviert Biogerichte mit Zutaten aus dem eigenen Garten und von regionalen Erzeugern. Die Nacht im DZ kostet in der Herbstsaison 110 Euro, im 3-Bett-Zimmer 140 Euro, www.masolimaro.net Workshops: Walnüsse: www.masopracavai.com; Kräutersalz: www.aziendaagricolailritorno.it; Esel: www.agrilife.bio. Weitere Workshops: www.visittrentino.info/it/articoli/gusto/trentino-in-un-barattolo Allgemeine Auskünfte: www.visittrentino.info

Im Jahr 2008 gründete Brochetti gemeinsam mit anderen lokalen Erzeugern eine Walnussbruderschaft. Zu Ehren der Walnuss organisiert sie am 9. und 10. November ein Fest im Ortsteil Cavrasto. "Während der Feier veranstalten wir einen Polenta-Wettbewerb, gekocht wird die Polenta an Ort und Stelle", sagt Brochetti. Wichtigste Zutat: die Walnuss, was denn sonst. Eine deftige Angelegenheit wird das bestimmt, denn die Teilnehmer sollen auch Käse, Kartoffeln und die regionaltypische Ciuìga-Salami als Zutaten verwenden.

Detailansicht öffnen Eine der Bewohnerinnen ist Kräuterexpertin Anita Ciccolini. (Foto: S. Schmidt)

Eine ganz andere Art von Wettstreit findet gerade bei Anita Ciccolini statt, die in einem Ortsteil der Gemeinde San Lorenzo Dorsino lebt. Ihr Anwesen gehört ebenso wie das von Rodolfo Brochetti zu den Judikarien, den fruchtbaren Hochtälern nordwestlich des Gardasees. Die 44-Jährige bietet Kräutersalz-Workshops in ihrer Azienda Agricola Il Ritorno an. In großen Holzschalen duften getrocknete, zerkleinerte Kräuter auf einem der Tische ihres Restaurants, das zugleich Verkaufsraum ist. Auch der Eichenholzboden und die mit Lärchenholz ausgekleideten Wände verströmen einen würzigen Duft. Auf einer Seite ist der Raum voll verglast und gibt den Blick frei auf Wiesen, ein Wäldchen und eine Panorama-Terrasse. Von dort blickt man auf den Monte Bondone, den Hausberg der Stadt Trient, auf den Monte Casale und auf das Lomasone-Tal. Mit einem hölzernen Löffel rührt Ciccolini die Kräuter in den Schalen um, sie schnuppert, hält inne, schnuppert wieder. Dabei nimmt ihr Gesicht einen entspannten und zugleich konzentrierten Ausdruck an, fast so, als würde sie meditieren. Die Kursteilnehmer tun es ihr nach. Was riecht am besten? Thymian, Oregano, Rosmarin? "Der Lorbeer riecht ein bisschen säuerlich", sagt eine Teilnehmerin. Er passe aber sehr gut zu Fisch, sagt Ciccolini lächelnd.

Um den Eselführerschein zu bekommen, müssen Kinder die Tiere bürsten, füttern und reiten

Zweieinhalb Hektar Land gehören zu ihrem Anwesen, auf dem die Unternehmerin Kräuter wie Ysop, Melisse und Malve züchtet, Gemüse anbaut und alte Apfelsorten kultiviert. Kräuter verarbeitet sie auch zu Duftölen und Tees. "Sie müssen schonend getrocknet werden, damit der Duft erhalten bleibt. Im Schatten und bei einer Temperatur von maximal 30 Grad", erklärt Ciccolini ihren Gästen, während die noch überlegen, welche Pflanzen sie für ihre persönliche Kräutermischung verwenden möchten. Die Grundregel der Gastgeberin lautet: Auf hundert Gramm sizilianisches Meersalz kommen zehn bis 15, maximal 20 Gramm Kräuter. Zum Schluss streuen die Workshop-Teilnehmer Calendula-Blüten und Kornblumen in ihre Mischung, das gibt hübsche blaue und orangefarbene Farbtupfer.

Detailansicht öffnen Auf der Farm Agrilife der Schwestern Donati sind die Hauptattraktion zurzeit die erst ein paar Wochen alten Eselzwillinge Bonnie und Clyde. (Foto: S. Schmidt)

Rodolfo Brochettis Workshop-Teilnehmer werden mit bereits geschälten und getrockneten Walnüssen arbeiten. Bei Anita Ciccolini stehen Salz und servierfertige Kräuter parat, selbst ernten müssen die Workshop-Teilnehmer nichts. Wird es ihnen nicht zu leicht gemacht, ein authentisches Trentiner Produkt herzustellen? Mag sein, aber das Gefühl, etwas Eigenes hergestellt zu haben - und darauf kommt es an - stellt sich auch dann ein, wenn es eine einfache Aufgabe war. Außerdem erfährt man bei den Workshops mehr über Land und Leute, als wenn man nur im Dorfladen Mitbringsel einkauft.

Ihr Landgut hat Anita Ciccolini Il Ritorno genannt, die Rückkehr, weil sie den Wechsel der Jahreszeiten liebt - mit den für sie charakteristischen Blumen, die nur zu einer bestimmten Zeit aus dem Boden sprießen. Die Kinder aber kommen zu jeder Jahreszeit zu ihr. Für sie bietet die Kräuterexpertin verschiedene didaktische Aktivitäten an, zum Beispiel Malen mit Pflanzenfarben, Basteln mit Blüten oder Bauen von Insektenhäusern.

Wenn es um Tiere geht, ist allerdings eine Aktivität für Kinder in der nahen Umgebung außer Konkurrenz. Auf dem Bauernhof Agrilife im Örtchen Vigo im Lomasone-Tal können Kinder den "Eselführerschein" machen: Um das Zertifikat zu bekommen, muss man eines der Tiere bürsten, füttern, spazieren führen und reiten. 50 Esel der beiden Rassen Ragusana und Amiata halten die Schwestern Moira und Nicole Donati dort; sie stellen Naturkosmetik mit Eselsmilch und Edelweiß her, sie fertigen Sirup, Konfitüren und Chutneys aus selbstgeernteten Früchten und Rosenblütenextrakten. Viele Familien schauen zurzeit dort vorbei, denn es gibt eine besondere Attraktion auf der Koppel: die Zwillinge Bonnie und Clyde, die erst vor wenigen Wochen auf die Welt gekommen sind. Eine Zwillingsgeburt ist bei Eseln äußerst selten.

Für die Pflege der Tiere ist Diego Donati zuständig, der Vater der beiden Unternehmerinnen. "Nur die ersten Tage nach der Geburt sind die Eselinnen wachsam, aber dann lassen sie die Menschen nah an den Nachwuchs heran", erklärt der 62-Jährige. Muttertier Sissi und ihre Zwillinge sind alles andere als schüchtern. Die drei marschieren schnurstracks auf Besucher zu, die sich dem Weideland nähern. Sie streifen die Gäste mit ihrem weichen Fell und stupsen sie. Alle drei wollen gestreichelt werden.