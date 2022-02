Von Irene Helmes und Monika Maier-Albang

Es war eine oft absurde Situation: Während die Inzidenz in Deutschland zeitweise über 1500 lag, galten Länder mit deutlich niedrigeren Infektionsraten als Hochrisikogebiete mit entsprechenden Quarantänepflichten bei der Heimkehr. Die Nachteile besonders bei Reisen von Familien mit Kindern, die noch zu jung für eine Impfung sind, müssten aufgehoben werden, hieß es deshalb von vielen Seiten. Nun sollen die Reisen vor allem für Familien mit kleinen Kindern leichter gemacht werden - Lockerungen wird es vermutlich noch vor den Osterferien geben.

Was ändert sich für Urlaubsrückkehrer?

Vorgesehen ist demnach, dass Kinder bis zwölf Jahre bei der Rückkehr aus Hochrisikogebieten nicht mehr in Quarantäne müssen. Als Hochrisikogebiete sollen außerdem nur noch Länder eingestuft werden, in denen eine Corona-Mutante grassiert, die gefährlicher ist als die Omikron-Variante, wie etwa die Delta-Variante. Für Rückreisende aus Ländern, in denen Omikron dominiert, entfalle damit die Anmelde- und Quarantänepflicht.

Ungeimpfte Kinder, die aus Gegenden zurückkehren, die dennoch weiterhin als Hochrisikogebiete gelten, sollen sich zukünftig freitesten können. Bisher gilt für sie eine Quarantänepflicht. Über die geplanten Änderungen hatte die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach berichtet. Einen entsprechenden Entwurf will sein Ministerium am Mittwoch in die Kabinettsberatung einbringen.

Nicht verändert werden soll dem Bericht zufolge die Testpflicht für alle Ungeimpften: Sie müssen bei der Einreise einen negativen Test vorweisen, auch wenn sie aus Nichtrisikogebieten gekommen sind.

Bisher sieht die Einreiseverordnung folgende Regeln vor: Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland kommt und nicht mindestens zweimal geimpft oder genesen ist, darf für zehn Tage die Wohnung nur zum Corona-Abstrich verlassen - frühestens nach fünf Tagen ist das Freitesten erlaubt. Auch Kinder müssen in Quarantäne. Sind sie jünger als sechs Jahre, endet die Isolation fünf Tage nach der Einreise automatisch.

Ab wann gelten die neuen Einstufungen?

Die Änderungen sollen voraussichtlich am 4. März in Kraft treten, also rechtzeitig vor den Osterferien. Urlauber hätten damit Planungssicherheit. In Hamburg beginnen am 7. März die Frühjahrsferien. Andere Bundesländer starten im April in die Osterferien. In Schleswig Holstein und Niedersachsen beginnen diese am 4. April, in Bayern und Nordrhein-Westfalen am 11. April.

Reisen in welche Länder werden dadurch einfacher?

Zuletzt waren alle Nachbarländer Deutschlands und mehr als 100 weitere Staaten weltweit als Hochrisikogebiete eingestuft. Diese Warnungen entfallen nun voraussichtlich. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Robert Koch-Institut 19 Länder und einige Überseegebiete von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen. Beliebte Urlaubsregionen in Europa wie Spanien - inklusive der Balearen mit der Ferieninsel Mallorca und der Kanaren mit Ganzjahres-Urlaubszielen wie Gran Canaria - sowie Großbritannien und Irland sind von 21. Februar an keine Hochrisikogebiete mehr. Auch ungeimpfte Reisende sowie ungeimpfte Kinder müssen nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Neue Hochrisikogebiete wurden nicht mehr ausgewiesen.

Was bedeutet die Kategorie Hochrisikogebiet für den Urlaub an sich?

Eine Einstufung als Hochrisikogebiet mit der damit verbundenen sogenannten "Covid-19-bedingten Reisewarnung" kann auch teure Folgen haben, wenn der Urlaub nicht so verläuft wie erhofft. Denn nicht alle Auslandsreisekrankenversicherungen zahlen ohne Einwände bei Aufenthalten in Hochrisikogebieten, warnte jüngst die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Der Schutz vor Ort könne bei solchen Fällen je nach Vertrag komplett entfallen - auch bei Unfällen oder Erkrankungen, die nichts mit Corona zu tun haben. Insofern ist es auch in dieser Hinsicht eine Erleichterung für Urlauber, wenn ihr Zielland nicht als Hochrisikogebiet kategorisiert ist. Ansonsten raten Verbraucherschützer, die Konditionen des fraglichen Versicherungsvertrags zu überprüfen und gegebenenfalls den Tarif anzupassen oder eine neue Police abzuschließen.

Wie sieht es insgesamt mit Einreisebeschränkungen an den europäischen Grenzen aus?

Derzeit zeigt sich - auch nach einem Beschluss auf EU-Ebene von Ende Januar - der Trend zu Vorgaben, die das EU-Covid-Zertifikat in den Mittelpunkt stellen. Dann entscheidet also nicht mehr die Inzidenz im Herkunftsland über Test- und Quarantänepflichten im Urlaubsland, sondern der nachweisbare Status als geimpft, genesen oder getestet. Kinder bis zwölf Jahre sind oft ausgenommen. Allerdings haben viele Staaten auch noch spezielle Regeln.

Es empfiehlt sich also stets die Überprüfung der aktuell geltenden Vorgaben. Diese finden sich zum Beispiel in der interaktiven SZ-Überblickskarte zu Reiseregeln in Europa.