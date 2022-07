Hängematte am Strand, wo findet man so was schon?

Keine Klimaanlage, kein Schatten, kein linderndes Lüftchen: Wie man die Hochsommertage gut und gekühlt übersteht - egal ob am Strand, am Berg oder auf dem Campingplatz.

Von SZ-Autoren und -Autorinnen

In Deutschland sind die Temperaturen gerade erträglich, in den Urlaubsländern am Mittelmeer und am Alpensüdkamm dagegen ist man derzeit froh um jedes Fitzelchen Schatten. Was aber, wenn das nicht in Sicht ist. Ein paar Tipps zum Runterkühlen.