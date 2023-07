Waldbrände in Griechenland, über 40 Grad im Schatten in Italien und Spanien: Was tun, wenn es im Urlaub unerträglich heiß wird? Ob man seine Reise stornieren darf und wie man die heißen Tage gut übersteht - Tipps der SZ-Redaktion.

Von SZ-Autoren und -Autorinnen

Ob in Deutschland oder in den Urlaubsländern rund um das Mittelmeer - derzeit ist man froh um jedes Fitzelchen Schatten. Was aber, wenn keine Abkühlung in Sicht ist? Kann man die Reise absagen und zu Hause bleiben?