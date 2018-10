8. Oktober 2018, 17:57 Uhr Historischer Bericht Erstbegehung

Anfang der 1950er-Jahre hat Nepal sich für Fremde geöffnet. Die unerschrockene Ella Maillart begegnete als eine der Ersten den Sherpas dort.

Von Jochen Temsch

Als Ella Maillart 1951 nach Nepal reiste, hatte der Wettlauf auf den Everest bereits begonnen, während sich der Kalte Krieg in Zentralasien verschärfte. Nach der Annektierung Tibets durch China war die Nordseite des Everest für Ausländer versperrt. Dafür öffnete sich Nepal nach 130 Jahren Isolation. Besucher durften nun ins Land - darunter die Schweizer Journalistin und Schriftstellerin, die als erste Frau in Gegenden vordrang, die noch kein westlicher Forscher betreten hatte.

Ihren Mut hatte Maillart zuvor bereits auf zahlreichen abenteuerlichen Reisen bewiesen

Maillart tat es aus Neugier, wie sie in ihrem Mitte der Fünfzigerjahre zunächst auf Englisch und Französisch erschienenen Reisebericht "Im Land der Sherpas" schreibt, und sie wollte es schnellstmöglich tun, "bevor die modernen Zeiten dieses unvergleichliche lebende Museum zuschanden machen würden". Womit Maillart den für Kulturreisende nicht untypischen Eigensinn offenbart: Die Einwohner armer Länder mögen doch bitte in ihrer scheinbar glücklichen Primitivität verharren, die sich für den Besucher so pittoresk ausnimmt. Andererseits erahnte sie bereits das Geschäft mit dem Tourismus - immerhin eines, an dem heute auch diejenigen partizipieren, die es den westlichen Alpinisten schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichten, die Hochgebirge Asiens zu erkunden: die Sherpas.

Ihnen galt Maillarts Interesse. Fit genug wäre die ehemalige Olympiateilnehmerin im Segeln und Skifahrerin in der Schweizer Nationalmannschaft wohl auch für alpinistische Unternehmungen gewesen. Auch ihren Wagemut hatte sie bereits unter Beweis gestellt. Nach zahlreichen Asienreisen war sie mit der Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach 1939 im Auto von Genf nach Kabul aufgebrochen. Doch habe sie die Betrachtung der Eroberung vorgezogen, wie Felicitas Hoppe im Nachwort schreibt. In Nepal wollte Maillart die Sherpas mit den Bewohnern ihrer Wahlheimat Wallis vergleichen.

Vom Gemeinschaftssinn bis zu den Methoden Käse herzustellen, entdeckte sie Ähnlichkeiten. Die Sherpas empfand sie jedoch als fröhlicher und spiritueller. Sie beginne zu ahnen, schreibt sie, "dass das Leben hier zwei Ebenen hat", nämlich die irdische und die der unsichtbaren Kräfte, Schutzgötter und Dämonen, die man sich ständig geneigt machen müsse. Wie die Sherpas dies bewerkstelligten, beschreibt sie sachlich und bis in Details der Chörten, Stupas oder Priesterkleidung. Sie kannte sich durch einen jahrelangen Aufenthalt in Indien mit dem Buddhismus aus, hatte sich intensiv eingelesen.

Ins Schwärmen oder Staunen gerät sie nie, selbst zu Adjektiven greift sie widerwillig. Ihr Blick ist der einer Forscherin, wenn auch einer warmherzigen. Die Sherpas wiederum öffnen sich ihr, wie die 65 Fotografien Maillarts belegen, die dem Band beigefügt sind. Bereitwillig posieren selbst Würdenträger. Auf keiner der Aufnahmen ist die Autorin zu sehen. Sie gibt auch im Text kaum etwas über ihre eigenen Befindlichkeiten preis. Nur an manchen Stellen lässt sich herauslesen, wie kurios die Reise verlaufen sein muss. Etwa auf dem Marsch ins Melamchi-Tal, wo Maillart in einem Tempelraum nächtigt und darin ein Zelt aufstellt, um sich den Blicken der Dorfbewohner zu entziehen. Die Abwesenheit jeder Form von Dramatisierung und somit Banalisierung des eigenen Tuns wirkt ungewöhnlich in diesen Selfie-Zeiten und ist einer der Vorzüge dieses in mehrfacher Hinsicht besonderen Reiseberichts, der nun erstmals auf Deutsch vorliegt.

Ella Maillart: Im Land der Sherpas. Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Verlag Nagel & Kimche, Zürich 2018. 184 Seiten, 21 Euro.