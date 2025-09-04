Als wahrscheinlichste Ursache gilt ein winziges Leck und ein Funke durch elektrische Entladung bei Gewitter, die genaue Unfallursache ist jedoch bis heute ungeklärt.

War es ein winziges Leck in der Außenhaut? Und woher kam der Funke, der das Luftschiff explodieren ließ? Noch immer wirft der tragische Absturz Fragen auf.

Von Josef Schnelle

Es war die folgenreichste Katastrophe der Luftschifffahrt. Als ikonisches Ereignis war sie nur noch vergleichbar mit dem Zusammenstoß der Titanic mit einem Eisberg im Jahr 1912. Mit 245 Metern war die LZ 129 Hindenburg auch fast genauso lang und voluminös wie der legendäre Luxusdampfer. Und sie war das größte jemals gebaute Luftfahrzeug, als sie am 6. Mai 1937 in nur 34 Sekunden auf dem Lakehurst-Flugfeld in New Jersey zu einem Aluminiumgerippe herunterbrannte.