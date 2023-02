Rezension von Stefan Fischer

Unterwegs zu sein in der Bergwelt des Himalaya, bedeutet keineswegs, dass man Extrembergsteiger sein muss. Weil man einerseits auch ohne Kletterei weit in die Höhe gelangt. Und andererseits nicht unbedingt allzu hoch hinaufmuss, um trotzdem mittendrin zu sein in diesem faszinierenden Gebirge. Denn nicht bloß in entlegenem Gelände kann man eine faszinierende Aussicht haben auf außergewöhnliche Hochgebirgspanoramen.