Türöffner in die Welt

Wer über einen japanischen Pass verfügt, kann 191 Länder ohne Visum beziehungsweise mit Visum bei Einreise besuchen. Damit belegt Japan bei der aktuellen Ausgabe des "Henley Passport Index", den die Beratungsfirma Henley und Partners ermittelt, zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz. Generell dominieren asiatische Länder die Top-Plätze. Auf dem zweiten Rang liegt wie im Vorjahr Singapur mit 190 visafreien Destinationen. Südkorea rutschte um einen Platz nach unten und teilt sich nun mit Deutschland den dritten Platz. Die Pässe beider Länder ermöglichen eine visafreie Einreise in 189 Länder.

"Die Dominanz der asiatischen Länder an der Spitze ist ein klares Argument für die Vorteile einer Politik der offenen Tür und für die Einführung von Handelsabkommen, die für beide Seiten vorteilhaft sind", kommentiert Christian H. Kealin, Vorsitzender von Henley und Partners, die Zahlen. Wissenschaftler der Syracuse University und der University of Pittsburgh sehen eine positive Korrelation zwischen Reisefreiheit und anderen Freiheiten, darunter wirtschaftliche und politische, aber auch individuelle Freiheit und Bürgerrechte. Verlierer des Rankings, das auf Daten der International Air Transport Association (IATA) basiert, sind unter anderem die USA und das Vereinigte Königreich, die sich den achten Platz teilen - 2015 lagen sie noch an der Spitze. Schlusslicht bleibt Afghanistan. Inhaber afghanischer Pässe können gerade einmal 26 Länder ohne Visum bereisen.