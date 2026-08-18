Zu heiß zum Laufen? An der Uni Heidelberg wurde ein Routing-Tool entwickelt, das Fußgänger und Radfahrer auf kühleren Wegen durch die Stadt lotst.

Alexander Zipf ist Professor am Geographischen Institut der Universität Heidelberg und wissenschaftlicher Direktor am Institut für Geoinformationstechnologie (HeiGIT). Dort arbeitet man daran, Geoinformationen wie etwa Karten von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung zu bringen. Die Schwerpunkte sind humanitäre Hilfe und Klimaschutz. Er erklärt, wie „Heat-Resilient Mobility“ funktioniert und wie Städte und ihre Besucher dadurch hitzeresilienter werden können.