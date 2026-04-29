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FlugreisenWie viel Handgepäck darf noch mit?

Lesezeit: 6 Min.

Eine Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen: Immer wieder finden sich Reisende, die das Prinzip Handgepäck sehr großzügig auslegen wollen.
Eine Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen: Immer wieder finden sich Reisende, die das Prinzip Handgepäck sehr großzügig auslegen wollen. Marco Einfeldt

Auch bei der Lufthansa kostet der Trolley im günstigsten Tarif künftig extra. Wie Reisende Ärger am Gate vermeiden, welche Airlines beim Handgepäck großzügig sind und wie die Chancen auf einheitliche Regeln in Europa stehen.

Von Eva Dignös

Nun also auch Lufthansa. Die Airline führt ein, was bislang vor allem bei Billig-Fluggesellschaften üblich war: Im günstigsten Tarif fliegt künftig nur noch Minimalgepäck gratis mit. Im neuen „Economy Basic-Tarif“, der nach Angaben des Konzerns „schrittweise auf ausgewählten Strecken“ eingeführt wird, ist lediglich ein „persönlicher Gegenstand“ mit einer Größe von 40 x 30 x 15 Zentimetern im Flugpreis inbegriffen. Das ist das Format einer Laptoptasche oder eines kleinen Rucksacks.

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