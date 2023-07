Die Backstage-Führungen hinter den Kulissen von "Der König der Löwen" in Hamburg boomen seit mehr als zehn Jahren und sind fast so erfolgreich wie das Musical selbst. Ein Besuch.

Von Tanja Breukelchen, Hamburg

Die Regeln sind einprägsam kurz: "Handys aus, sonst haben unsere Techniker ein Brummen in den Ohren. Nichts essen. Keine Fotos. Keine Pfennigabsätze. Nirgends anlehnen." Carolin Sedlmair steht vor 15 Menschen, denen Besucherausweise an Schlüsselbändern um den Hals baumeln und die jetzt ihre Mobiltelefone synchron in den Flugmodus versetzen. Die 30-Jährige gelernte Erzieherin ist seit ihrer Kindheit Musical-Fan und moderiert die Backstage-Führungen im Stage Theater im Hafen, hinter den Kulissen von "Der König der Löwen". Es ist das mit mehr als 15 Millionen Besuchern in 21 Jahren erfolgreichste Musical Hamburgs. Allein 2022 sahen knapp 750 000 Menschen die Show.