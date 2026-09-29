Vielleicht liegt es ja daran, dass sich Hamburg einfach nicht so gut auskennt mit Veränderungen. Während sich etwa München vom Millionendorf zum überteuerten Tech-Hub digitalisiert hat und Berlin andauernd zwischen hipper Hauptstadtmetropole und Dilettantenmoloch mäandert, schwappen im Norden Ebbe und Flut mit hanseatischer Beständigkeit durch Elbe und Hafen. Und wer es allgemein nicht so mit dem Wandel hält, kann sich im Konkreten wahrscheinlich einfach nicht vorstellen, wie hart es sein kann, plötzlich mit einem andersartigen Fahrzeug zu fahren. Mit einem Elektroauto. Und nicht mehr mit einem Verbrenner.

Um den ohnehin unter globalem Veränderungsstress stehenden Menschen den Umstieg auf das Elektromobil zu erleichtern, wollen manche Automobilhersteller zumindest den Klang des Benzinzeitalters in die schnöde Gegenwart retten. Fahrzeuge sollen, so die geniale Idee, die Motorgeräusche von Verbrennern imitieren. Nicht nur, wenn sie langsam dahingleiten. Sondern auch, wenn sie mit 50, 60 oder 100 über Straßen und Autobahnen brettern. Brumm statt summ. Doch ehe der Retro-Charme eines künstlichen Zylindersounds die Elbchaussee akustisch aufwerten kann, drückt Hamburg humorlos die Stopptaste: Mit einer Bundesratsinitiative will der Stadtstaat Herstellern in ganz Deutschland vorschreiben, doch bitte weiterhin auf überflüssige Geräusche zu verzichten.

Die hanseatische Nüchternheit, so ehrlich muss man auch an der Hafenstraße sein, hat Nebenwirkungen. Sie setzt den umsteigenden Verbrennerfan auf kalten Entzug. Ohne cold turkey keine electric mobility. Dabei muss auch heute nicht jede Veränderung, die etwas auf sich hält, disruptiv sein. München, wer sonst, zeigt den Norddeutschen, wie man den Wandel besser managen kann, in einem völlig anderen und gleichzeitig ganz ähnlichen Fall: Dort haben die Menschen hektoliterweise leichtes Weißbier getrunken, um im Halbrausch zu der Erkenntnis zu kommen, dass man eigentlich auch gleich alkoholfreies – besonders witzige Menschen sagen „bleifreies“ – Bier trinken könne.

So ein sanfter Entzug wird Autofahrerinnen und Autofahrern verwehrt. Wie Raucher ohne Nikotinpflaster müssen sie durch den Elbtunnel ohne ein wohliges Echo aus der Vergangenheit cruisen. Natürlich könnte man sich noch mit anderen Dingen behelfen, um eine schöne Illusion zu schaffen, zwischen Armaturenbrett und Rücksitzbank: mit Hydraulikmotoren künstliche Vibrationen erzeugen, im Handschuhfach die Rechnung der letzten Zahnriemenreparatur auslegen oder regelmäßig einen duftenden Hauch von Ethylbenzol in den Innenraum sprühen. Aber, ach, man ahnt schon, was das nostalgiebefreite Hamburg dazu sagen würde.

Bleibt am Ende also doch nur der Sound im Auto. Wenn schon kein künstliches Knattern, dann die Musik, die immer und universell tröstet, aber wahrscheinlich nicht zufällig ganz besonders im Verbrennerzeitalter ein reiches Trennungsschmerz-Repertoire hervorgebracht hat. „Nothing compares to you“, Diesel-Darling, aber gut, trotz Reichweitenangst, „I will survive“. Für diese bipolar diffundierende Existenz zwischen Aus und Aus vom Verbrenneraus hat ausgerechnet Hamburg die klarste Hymne des Zauderns hervorgebracht, ein hybrides Bekenntnis der Band Fettes Brot zur Unentschlossenheit: „Soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein?“ „Jein“.