Angela Titzrath arbeitete vor ihrem Job in Hamburg als Personalvorständin bei der Post und in Managementpositionen bei Daimler.

Der 23. Juli war ein ausgezeichneter Tag im Leben von Angela Titzrath, denn es war der Tag, an dem endlich ein Bagger zu sehen war. Titzrath, 53, hatte verdammt lange auf diesen Bagger gewartet, zwischendurch konnte man sich nicht sicher sein, ob er jemals kommen würde. Tat er dann aber doch. So war der 23. Juli der Tag, an dem sich abzeichnete, dass das, was Titzrath sich da vorgenommen hat, nicht aussichtslos war. Dass sie es schaffen könnte, schlussendlich.