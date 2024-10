Von Rudolf von Bitter

Woran denken wir, wenn von Grog die Rede ist? An Matrosen, unterhaltsame Piratenfilme, ein wärmendes Getränk an feuchtkalten Herbstabenden, einen optisch attraktiv gemachten Cocktail? Wäre Onomatopoesie, also Lautmalerei, die Grundlage des Wortes, würde man auf eventuell einen zu hohen Konsum des Getränks oder auf ein Knicken oder Knacken schließen. Grimms Wörterbuch vermerkt, der Grog sei seit 1770 als aus Westindien, also der Karibik stammende „Bezeichnung eines Matrosengetränks bezeugt: ein heißes Getränk, gewöhnlich aus Rum“.