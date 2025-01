Von Dominik Prantl

Da steht man also in diesem Dorf, das nicht weniger ist als ein Freilichtmuseum. Tief gebräunte Balken bilden Holzhäuser auf Steinsockeln, dazwischen Pflastersteingassen; oben der glasklar blaue Himmel, wie ihn nur ein Winter in den Bergen hervorbringt. Grimentz heißt der Ort, den – warum zum Teufel auch immer – die Instagrammer noch nicht so recht entdeckt haben und auch nicht so wirklich die Touristen jenseits der Schweiz. Denn an irgendeinem Wendepunkt der touristischen Entwicklung scheint dieser Ort falsch oder vielmehr richtig abgebogen zu sein; sogar die Preise wirken wie von gestern.