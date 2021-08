Laskarina Bouboulina wurde 1771 in einem Istanbuler Gefängnis geboren. Als Erwachsene zog sie in den Befreiungskrieg gegen die Osmanen, der die fast 400-jährige Fremdherrschaft in Griechenland beendete. Ihre Familie stammte von der Insel Hydra.

Von Christiane Schlötzer, Spetses

Alles noch da. Die Freitreppe, die in den ersten Stock führt, auf die Terrasse mit den maurischen Bögen. Und drinnen die geschnitzte Holzdecke aus Florenz, das englische Porzellan und im großen Salon die Erinnerung an kalte Winter auf der Insel: ein Kohlebecken, der Griff des Deckels ein türkischer Halbmond. "Vergessen Sie niemals, wir waren Teil des Osmanischen Reiches", sagt Pavlos Demertzis-Bouboulis und eilt voran durch das große Haus seiner Vorfahren, von denen vor allem eine Frau in Griechenland bis heute verehrt wird: Laskarina Bouboulina, die Kapetanissa, die Frau, die ihre eigene Flotte befehligte, die auf Spetses zuerst die Flagge der Revolution hisste. Vor 200 Jahren, im Befreiungskrieg gegen die Osmanen, der die fast 400-jährige Fremdherrschaft in Griechenland beendete.