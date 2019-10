Während in den niedrigeren Regionen der Alpen noch gewandert wird, geht es in den Gletscherskigebieten schon an den Wintersport. Dabei wird ziemlich deutlich, an wen sich die einzelnen Eröffnungsveranstaltungen richten. Am Hintertuxer Gletscher etwa erwartet die Gäste in den kommenden Tagen laut Website "ein perfekt geshapter Park, coole Sessions & Battles". Die Snowboard- und Freeski-Szene zieht von dort möglicherweise gleich zum Kaunertaler Gletscher weiter, wo ein Wochenende später "eine perfekt geshapte Half Mile Jib Line 3.0 mit neuen Features und Obstacles zur Verfügung" steht. Wer damit überhaupt nichts anzufangen weiß, kann sich der Verlängerung des Oktoberfests auf dem Stubaier Gletscher widmen. Dort findet am 12. und 13. die Weiße Wiesn mit Weißwurst, Bier und Trachten statt. Oder lieber gegen die perfekt geshapte Wiesnwampe ankämpfen? Dann am besten zum Dachstein-Gletscher mit drei Kilometern gespurter Loipe.