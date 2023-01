Rezension von Stefan Fischer

Etliche Gletscher in den Alpen werden in den kommenden Jahrzehnten wohl verschwinden. Aber sie lösen sich nicht einfach in Luft auf. Das Eis schmilzt, und dieses Schmelzwasser fließt zu großen Teilen ab, ein bisschen etwas davon verdunstet überdies. Ein kleiner Rest jedoch bleibt an Ort und Stelle. Der Fotograf Bernhard Edmaier porträtiert und dokumentiert die Alpengletscher seit vielen Jahren. Und er zeigt in seinem aktuellen Buch "Alpen Eis", dass dort, wo einmal Gletscher hingereicht haben, nicht immer bloß Fels und zu Moränen zusammengeschobenes Geröll zurückbleiben. Sondern immer wieder auch Seen.